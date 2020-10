Coronavirus: ancora rinviata l’uscita di James Bond, il Film girato nella nostra bella Matera. Ecco le ultime notizie

Brutte notizie per la città di Matera e per il turismo della città dei Sassi: l’uscita nei cinema del tanto atteso “No Time to Die“ sarà posticipata.

Non è la prima volta che accade: il film era stato annunciato per l’Autunno del 2019, spostato ad Aprile e poi ancora a Novembre 2020.

In molti attendevano la prima del film contando, viste le scene girate in parte a Matera, su di un ritorno di immagine.

Ma, causa del coronavirus, si dovrà attendere: gli spettatori potranno vederlo sul grande schermo direttamente nel 2021.

Come si legge su “Sky Tg24”:

“La data di arrivo nelle sale italiane era stata ufficializzata con la pubblicazione della locandina del film, ma è di oggi la notizia di un nuovo rinvio a causa dell’epidemia di Covid.

L’ultimo film di James Bond, il nuovo capitolo della saga di 007 con Daniel Craig, ‘No Time To Die’, uscirà il 2 Aprile 2021 ‘in modo che possa essere visto dal pubblico in tutto il mondo'”.

Che ne pensate?

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)