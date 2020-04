Coronavirus a Matera: prima paziente guarita tra coloro che sono sottoposti ad isolamento nella propria abitazione

A Matera prima paziente guarita dal COVID-19 tra coloro che sono sottoposti a misura di isolamento contumaciale nella propria abitazione.

Aveva contratto il virus, il 20 marzo.

Il Sindaco, Raffaello De Ruggieri, ha sottolineato:

“È una buona notizia che ci ricorda che il coronavirus può essere sconfitto.

La paziente dispone di una tavernetta in cui ha potuto isolarsi perfettamente dal resto della famiglia e non ha così trasmesso il virus ai suoi congiunti.

Non tutti hanno purtroppo questa possibilità.

Dopo l’ulteriore disponibilità di strutture per ospitare i positivi al COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, ci attendiamo a breve che si possa dare seguito alle azioni necessarie a garantire la salute dei nuclei familiari in cui risiedono i contagiati e di conseguenza di tutta la comunità.

Dobbiamo limitare il più possibile la diffusione del coronavirus. per questo è fondamentale che tutti i cittadini restino a casa ed escano dalle proprie abitazioni solo in caso di effettiva necessità.

Invito tutti i cittadini, in occasione delle festività pasquali ad evitare assembramenti e code davanti ai supermercati e ricordo che ci sono molti esercizi commerciali che effettuano il servizio di consegna a domicilio dei prodotti, anche dei tradizionali alimenti della Pasqua”.

