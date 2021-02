Coronavirus: a Matera aumentano i contagi! Sindaco Bennardi scrive al Presidente Bardi

“Oggi ho scritto al Presidente Bardi, mostrando tutte le mie preoccupazioni per l’andamento del numero di contagi a Matera e del piano vaccinale in città”.

E’ quanto fa sapere il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che aggiunge:

“A partire dal 22 febbraio l’ASM di Matera ha iniziato la somministrazione del vaccino ai quasi 4.500 cittadini ultraottantenni, ma con il ritmo attuale occorrerebbero circa due mesi ultimare l’operazione.

Ho registrato disponibilità e cooperazione dall’ASM ma occorre fare di più, è necessario avere forniture maggiori e puntuali di vaccini dalla Regione e occorre farlo subito.

Voglio però al contempo rassicurare i miei concittadini con una buona notizia: anche grazie all’interessamento dell’Amministrazione comunale, ed in particolare dell’assessore Raffaele Tantone, dal 1° marzo inizierà la vaccinazione del personale docente delle scuole comunali.

I tempi del piano vaccinale, infatti, dipendono dall’effettiva disponibilità delle dosi che vengono gestite e consegnate direttamente da Roma.

Ho rappresentato al Presidente la necessità di imprimere una forte accelerazione e di avere quanto prima un quadro chiaro e certo dei tempi della campagna vaccinale nel Comune di Matera.

Sono consapevole dello sforzo organizzativo che la Regione sta compiendo e dei limitati margini d’azione, ma se vogliamo affrontare la crisi di contagio ora occorre la massima solerzia e cooperazione.

Come Amministrazione siamo a disposizione per realizzare, in una logica di leale collaborazione, tutte le iniziative necessarie perché possano aumentare esponenzialmente la fornitura e la somministrazione di vaccini per i nostri concittadini.

Ho anche chiesto che il Presidente promuova un coordinamento fra i sindaci dei diversi Comuni coinvolti, con l’obiettivo di analizzare i dati di contagio per avere un quadro più chiaro sulle azioni da intraprendere congiuntamente.

Solo con un’azione sinergica di tutti gli attori in campo potremo incrementare le vaccinazioni partendo proprio dagli anziani e dalle categorie maggiormente esposte.

Rimango sempre in attesa che mi venga offerta una data per un consiglio comunale aperto sul tema sanità, perché l’Ospedale di Matera Madonna delle Grazie rimane sempre in situazione critica, sarebbe l’occasione per parlare anche del piano vaccinale”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)