Coronavirus, 1 nuovo caso positivo in Basilicata! Terapie intensive svuotate e pochi pazienti ricoverati

La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 26 maggio, sono stati effettuati 537 test per l’infezione da Covid – 19.

Di questi uno è risultato positivo e riguarda la città di Potenza.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione restano 34, come ieri, perché bisogna aggiungere il caso positivo di oggi, ma bisogna sottrarre un caso che il 16 maggio scorso era stato erroneamente attribuito a Forenza.

Da una verifica effettuata sui casi positivi attivi in Basilicata è invece emerso che quello di Forenza è un paziente residente in Lombardia e attualmente in isolamento in Basilicata.

Ai 34 positivi vanno aggiunti nel complesso:

27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda);

336 guariti;

1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm;

2 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare;

altri 4 pazienti, uno residente a Torino e tre in Comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 27.734 tamponi, di cui 27.317 risultati negativi.

Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo e Ospedale Madonna delle Grazie) sono 7 così suddivisi:

Azienda ospedaliera San Carlo: malattie infettive 3, terapia intensiva 0, pneumologia 2;

Ospedale Madonna delle Grazie: malattie infettive 2, terapia intensiva 0, pneumologia 0;

I lucani in isolamento domiciliare sono 27.

Seguiranno aggiornamenti.

