“Coppa Città di Grassano”: cresce l’attesa per lo slalom automobilistico sui tornanti di queste strade. I dettagli

Cresce l’attesa per l’appuntamento con la nona edizione dello slalom automobilistico “Coppa Città di Grassano” che Sabato 15 e Domenica 16 Giugno prossimi ospiterà gli specialisti della disciplina sui tornanti delle strade provinciali S.P.1 di Matera ex SS7 –la storica via Appia- e SP 9.

Con le iscrizioni appena concluse, tra poco si conosceranno i nomi dei partecipanti alla gara, valevole come tappa della Coppa Italia Slalom 4^ zona ACI Sport (Puglia, Calabria e Basilicata), per il 21° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia e Basilicata) e da quest’anno anche per il Trofeo Centro Sud.

Meccanici e piloti stanno ultimando gli allestimenti alle vetture e gli organizzatori sono in pieno fermento per predisporre al meglio il percorso allestito lungo i 2995 metri, molto tecnico nella prima parte e veloce nella seconda, che giunge all’arrivo nell’abitato di Grassano, sul quale è intervenuta la Provincia di Matera, con il suo presidente Piero Marrese, che ha lavorato nei mesi scorsi per apporre migliorie alle strade interessate al tracciato.

Ora è tutto pronto per l’evento organizzato dall’ASD Basilicata Motorsport in collaborazione con i piloti grassanesi Domenico Caputo, Armando Stola e Innocenzo Vizzuso, promotori della manifestazione da anni fortemente voluta anche dall’Amministrazione di Grassano e dal suo sindaco Filippo Luberto.

Il programma della corsa, diretta dal lucano Carmine Capezzera, prevede sabato 15 giugno, a partire dalle ore 15 a Grassano, le verifiche sportive presso Car Sprint e tecniche nella zona PIP del paese, ed entrerà nel vivo alle ore 9:45 di domenica 16 giugno, con la ricognizione ufficiale del percorso seguita da tre manches cronometrate.

La cerimonia di premiazione si terrà intorno alle ore 16:00 in piazza Libertà (in caso di pioggia presso Car Sprint).

Per informazioni sulla gara è disponibile la pagina ufficiale www.basilicatamotorsport.com.