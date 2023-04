Consorzio di Sviluppo Industriale di Matera: per il personale aumento di stipendio e premio di anzianità! Ecco le ultime notizie

Le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL e FINDICI aziendali hanno espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dall’Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera (CSI), Rocco Fuina, che ha sottoscritto il contratto integrativo al CCNL con importanti novità migliorative per tutto il personale dell’Ente.

Questo è stato possibile a seguito delle miglioramento delle performance di bilancio dell’Ente e ad una serie di nuove attività e progetti attivati negli ultimi anni dal Consorzio materano.

Il nuovo elemento salariale integrativo, rappresenta un ulteriore passo verso il miglioramento delle condizioni di lavoro e la valorizzazione delle competenze dei dipendenti.

In particolare, il contratto prevede un aumento stipendiale e l’inserimento di un premio di anzianità.

Affermano i rappresentati delle diverse sigle sindacali:

“Mai nessuno dei Presidenti e Amministratori in precedenza hanno prestato così tanta attenzione nei confronti del personale dell’Ente.

L’A.U. Rocco Fuina, è un esempio concreto di come un’attenzione costante ed equilibrata verso il personale possa portare a ottimi risultati per le imprese e per il territorio nel suo complesso e di riflesso sui bilanci, sulle attività operative e i progetti del Consorzio.

Auspichiamo che questa sia solo la prima di una serie di iniziative che consentiranno al CSI di Matera di consolidare la propria posizione di Ente modello nella tutela e miglioramento delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti per il well-being e il welfare aziendale”.

Infine il CSI di Matera sta instaurando un ottimo rapporto anche con le imprese e gli stakeholders della Provincia di Matera, attraverso un’attività di relazione e comunicazione continua con visite dirette per l’ascolto di problemi aziendali, identificazione di fabbisogni e ricerca assieme di soluzioni utili allo sviluppo aziendale e territoriale.a

