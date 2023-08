Confermato l’interesse della Regione Basilicata anche per la prossima edizione del Giro d’Italia. Ecco i dettagli

“Con il nuovo panorama del patrimonio intangibile lucano, poniamo le basi per sostenere tantissime iniziative che si tengono in Basilicata e anche fuori regione, a dimostrazione della vitalità culturale delle comunità lucane e anche del dinamismo delle realtà locali e degli operatori di settore, sempre più attrattori di turismo e investimenti in Basilicata”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che aggiunge:

“In particolare, le misure in favore del patrimonio intangibile lucano, validate da un’apposita commissione tecnica, danno diritto ai Comuni lucani a una serie importante di finanziamenti per la valorizzazione delle rispettive comunità.

Il provvedimento segue l’aggiornamento di tutte le proposte pervenute dagli enti locali alla piattaforma digitale messa a disposizione dalla Regione Basilicata.

È stata data grande attenzione alle aree culturali che meritavano un rinnovato segnale di interesse: si pensi alle grandi produzioni musicali, alle tre mostre previste al MAXXI di Roma (Cresci, Pasolini e Scotellaro).

In più nuove risorse per le residenze artistiche e una conferma del sostegno ai festival del cinema sul territorio lucano.

È stato confermato l’interesse della Regione Basilicata anche per la prossima edizione del Giro d’Italia, che nelle precedenti edizioni – fortissimamente volute da questa Giunta regionale – ha permesso alla Basilicata di essere conosciuta da un pubblico mondiale, con una positiva ricaduta di immagine e di presenze, in particolare da parte dei biciamatori, che costituiscono una nuova frontiera dello sviluppo turistico.

Tra gli eventi sportivi sostenuti, con particolare attenzione al Calcio a 5.

Riconosciute risorse e attenzione anche per gli anniversari, dopo il 30° dal riconoscimento di Matera come patrimonio Unesco, ci sarà il 50° anniversario della Diga di Senise e il 40° anniversario del Festival della Chitarra di Lagonegro.

Patrimonio intangibile vuol dire anche difesa e promozione delle tradizioni locali e delle celebrazioni popolari e religiose.

Oltre alla Festa della Bruna, San Gerardo a Potenza, la Madonna Nera di Viggiano e San Gerardo Maiella, vi sono tutte le festività religiose della Basilicata.

Infine, sono stati rifinanziati i PIC, ossia i piani integrati della cultura, per rafforzare uno dei punti più importanti contenuti nel piano strategico regionale.

Una misura di grande successo e di innovazione a sostegno dei territori e delle iniziative culturali”.a

