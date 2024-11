Concorso Pubblico: oltre 1600 posti nella Guardia di Finanza! Ecco i dettagli

Indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1634 allievi finanzieri per l’anno 2024 per il Comando Generale della Guardia di Finanza, così suddivisi:

1420 del contingente ordinario di cui:

a) 204 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (ATPI)”

b) 1216 destinati ai cittadini italiani non specializzati secondo la seguente suddivisione:

– 851 ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate

– 365 agli altri cittadini italiani

214 del contingente di mare di cui:

a) 150 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate così ripartiti:

– 62 da avviare al conseguimento della specializzazione nocchiere

– 69 da avviare al conseguimento della specializzazione motorista navale

– 19 da avviare al conseguimento della specializzazione operatore di sistema

b) 64 destinati ai cittadini italiani così ripartiti:

– 27 da avviare al conseguimento della specializzazione nocchiere

– 29 da avviare al conseguimento della specializzazione motorista navale

– 8 da avviare al conseguimento della specializzazione operatore di sistema

Questi i requisiti richiesti per la partecipazione:

diploma di istruzione secondaria superiore,

età compresa tra 18 e 26 anni.

Modalità di partecipazione:

compilazione della domanda online sul Portale della Guardia di Finanza.

Criteri di selezione:

prova scritta di preselezione;

prove di efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

accertamento dell’idoneità al servizio “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (ATPI)”/“Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”;

valutazione dei titoli

Date delle prove:

prova scritta di preselezione: dal 17 gennaio 2025.

La scadenza delle domande è fissata per il 20 Dicembre 2024.