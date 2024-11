Concorsi Novembre 2024: tutti i bandi in scadenza

Sono diversi i bandi di concorso in scadenza nel mese di novembre 2024.

Ciascuno dà l’opportunità a diplomati e laureati di essere assunti a tempo pieno e indeterminato.

In un caso, per candidarsi basta la licenza media.

Come dichiarato da TgCom24, ecco tutto quello che bisogna sapere.

Concorso medici Inps 2024: 1069 posti in tutta Italia con contratto a tempo piano e indeterminato.

E’ possibile candidarsi tempo fino al 4 novembre 2024.

Le candidature vanno inviate esclusivamente online, autenticandosi con Spid/Cie/Cns/eIDAS sul portale del reclutamento della pubblica amministrazione InPA.

Previste una prova scritta, un esame orale e la valutazione dei titoli.

Lo scritto consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla.

Questa prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

L’orale mirerà ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dal profilo professionale da ricoprire.

Sarà accertata anche la conoscenza della lingua inglese e le competenze in ambito informatico.

La Commissione d’esame valuterà poi i titoli e stilerà la graduatoria finale.

I vincitori saranno assunti a tempo pieno e indeterminato in qualità di professionista medico di prima fascia funzionale.

Concorso RIPAM Coesione Sud: 2.200 posti di cui 71 presso il Dipartimento per le politiche di Coesione e per il Sud e 2.129 nelle amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

E’ possibile candidarsi fino al 7 novembre.

L’iniziativa del Governo prevede l’assunzione con contratti a tempo indeterminato di giovani neolaureati con lo scopo di modernizzare la pubblica amministrazione, migliorare l‘efficacia dell’azione pubblica attraverso l’innovazione, la digitalizzazione e le nuove competenze, garantire un utilizzo più efficiente dei fondi europei e accelerare lo sviluppo socioeconomico dei territori coinvolti.

Per poter partecipare al concorso, oltre ai requisiti richiesti per tutti i bandi pubblici, è necessario essere in possesso delle lauree previste nel bando.

Le domande di candidatura vanno inviate online sul portale del reclutamento della pubblica amministrazione InPA.

Prevista una prova scritta consistente in un test di 40 domande con risposta a scelta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

Le materie d’esame dipendono dal codice di concorso per il quale ci si è candidati.

La prova si intende superata con il punteggio minimo di 21/30.

Concorso Ministero Giustizia 2024 per 77 funzionari contabili da assumere a tempo indeterminato presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria DAP.

Il bando scade il 22 Novembre.

Per candidarsi serve la laurea nelle materie indicate nel bando.

Le domande di partecipazione vanno inviate telematicamente tramite il portale InPA.

È prevista una unica prova scritta che comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.

La prova scritta consiste in una serie di domande a risposta multipla.

Concorso Agenzia Dogane 2024: 74 posti per assistenti disabili da inquadrare nell’Area Assistenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con contratto a tempo indeterminato.

E’ possibile candidarsi fino al 22 Novembre.

Il concorso è riservato ai soggetti disabili di cui alla Legge 68/99.

Ci si candida sul portale InPA.

È prevista una prova selettiva della durata di 60 minuti, che consiste nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla su materie come: elementi di diritto pubblico; fini istituzionali, compiti e ordinamento dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, normativa sul rapporto di pubblico impiego; conoscenza di base delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi; lingua inglese.

La prova si intende superata con una votazione minima di 18/30.

Concorso Aeronautica Militare 2024: 1.050 volontari volontari in ferma prefissata iniziale presso l’Aeronautica Militare italiana, di cui mille “ordinari” per categorie varie che saranno assegnate dalla forza armata e 50 per il settore d’impiego “Comos (Stos/Incursori)”.

E’ possibile candidarsi fino al 23 Novembre 2024.

Non serve il diploma: basta avere la licenza media.

La procedura per le candidature viene gestita tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa.

I candidati all’arruolamento saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici e attitudinali.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: 30 funzionari da assumere a tempo indeterminato e destinare agli uffici della Provincia di Bolzano.

Il bando scade il 29 Novembre.

I posti riguardano la famiglia professionale dei funzionari giuridico – tributari.

Per candidarsi è necessaria la laurea.

Ci si può candidare al concorso solo per via telematica, compilando la domanda di partecipazione allegata al bando e inviandola attraverso la propria casella di posta elettronica certificata Pec all’indirizzo: dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it.

Nell’oggetto della e-mail va indicata la dicitura “CONCORSO 30 FUNZIONARI – COGNOME NOME”.

È prevista una unica prova scritta, che si intenderà superata con il punteggio di 21/30.