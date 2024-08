Concluso l’allenamento congiunto tra Fc Matera ed Elettra Marconia: ecco il risultato della partita

Si è concluso con il risultato di 3 a 1 l’allenamento congiunto disputato nel pomeriggio odierno da parte del Fc Matera con l’Elettra Marconia, formazione che affronterà l’imminente campionato di Eccellenza lucana.

Nella cornice del campo comunale “La Manferrara” di Pomarico (Mt), i biancoazzurri hanno svolto l’ennesimo allenamento in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia di Serie D con il Fasano, in programma domenica 1 settembre presso lo stadio “Vito Curlo”.

La rosa allenata da mister Salvatore Ciullo è passata in svantaggio a causa di una sfortunata autorete del difensore Ciro Cipolletta.

Pochi minuti dopo è arrivato il pareggio biancoazzurro grazie al goal dell’attaccante Pablo Burzio.

Successivamente, Fc Matera si è portato in vantaggio nuovamente con il bomber argentino.

Infine, il terzo goal dei materani è a firma del centrocampista offensivo Luca Napolitano.

Dunque nuovo passo in avanti per il gruppo biancoazzurro che, con questo nuovo allenamento congiunto, ha acquisito ulteriori consapevolezze tecnico-tattiche, oltre ad una migliore condizione fisica.