Ispettorato nazionale del lavoro: ancora pochi giorni per candidarsi al Concorso da 750 posti a tempo indeterminato. I dettagli

Per candidarsi alla selezione per 750 posti da ispettore tecnico bisogna essere in possesso dei requisiti comuni a tutti i concorsi pubblici, e cioè:

avere la cittadinanza italiana;

avere compiuto i 18 anni;

essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni;

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.

Inoltre, non bisogna avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. I candidati di sesso maschile devono avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Per poter candidarsi al concorso è necessario essere in possesso di un diploma di laurea tra quelli richiesti. In particolare: