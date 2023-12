Con la Zes unica in vigore da questa data “alla Valbasento restituiremo il ruolo di traino per l’intera economia regionale”. I dettagli

È convocato per il prossimo 3 gennaio 2024, alle ore 16:00 nell’aula consiliare del palazzo della Provincia, il “Tavolo permanente per il rilancio e lo sviluppo della Valbasento”.

Un’iniziativa del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, finalizzata a predisporre il documento programmatico delle iniziative che impegneranno le istituzioni, ciascuna nei rispettivi ambiti di competenza, già nelle prossime settimane.

Spiega Bennardi:

“È necessario incontrarci perché la sfida della Zes Unica (Zona economica speciale) estesa a tutto il Mezzogiorno d’Italia in vigore dal 1 gennaio 2024, ci sprona a fare squadra e mettere celermente in campo azioni condivise, finalizzate a restituire alla Valbasento il ruolo di traino per l’intera economia regionale.

Al Tavolo sono stati invitati:

i rappresentanti sindacali e della Regione Basilicata,

i sindaci dei Comuni interessati,

gli Ordini professionali regionali e provinciali,

oltre ai rappresentanti di associazioni di categoria e parti datoriali”.

Ecco la locandina dell’incontro.