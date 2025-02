Comune di Matera: grande soddisfazione per l’istituzione del settore Turismo, Cultura e Patrimonio. I dettagli

Francesco Lisurici, ex consigliere comunale scrive:

“Plauso al commissario Raffaele Ruberto per aver istituito, attraverso l’ approvazione della delibera n51/25, il ” Settore Turismo, Cultura e Patrimonio.

E’ necessario ora individuare ed incentivare personale capace e adatto per lo sviluppo di tale settori. Per Matera, Capitale Europea della Cultura, la notizia di aver istituito nella macchina amministrativa del Comune il settore Turismo, Cultura e Patrimonio, non può che essere accolta con immensa soddisfazione”.

Secondo quanto riportato sempre dall’ex consigliere Lisurici, tale provvedimento è l’inizio di un percorso che potrà, nell’immediato futuro, accelerare i processi di crescita e sviluppo del settore turistico culturale in primis, attraverso una programmazione puntuale che il personale preparato degli uffici potrà portare avanti, seguendo le linee guida dell’organo politico già dalla prossima amministrazione che sarà chiamata a breve a governare la Città.

È chiaro rimarcare che un contenitore senza il giusto contenuto non ha motivo di esistere, ecco perché la preghiera al commissario Ruberto di individuare ed incentivare sin da subito personale capace di far fronte alla grossa mole di lavoro che ci sarà da fare.

Da non sottovalutare assolutamente la valorizzazione del patrimonio del Comune andando a recuperare tutti gli immobili di proprietà comunale dando loro il giusto valore, contribuendo così a far entrare nelle casse del Comune ingenti somme di denaro ogni anno, finora mai recuperate,utili ad abbellire Matera a partire dalle periferie.

L’ex consigliere Lisurici confida che la prossima classe politica che sarà eletta tra a breve possa sviluppare al meglio questo nuovo settore e dare finalmente, agli operatori e alle imprese commerciali ed artigianali, le risposte che si aspettano da anni.