Complimenti alla squadra di autori e produttori materani che con il documentario “Il drago della terra bianca” approdano negli Stati uniti!

Il documentario “Il drago della terra bianca”, prodotto dalle società Jogo Media e Rvm Broadcast, approda oltreoceano.

Il film, diretto da Mario Raele e Sergio Palomba, con la fotografia di Giuseppe Petragallo e il montaggio di Vito Cea, è stato infatti selezionato per l’edizione 2023 di “Documentaries without borders”, prestigioso festival del Delaware, negli Stati Uniti, dove il prossimo 23 settembre saranno resi noti i vincitori.

Grande soddisfazione da parte della squadra di autori e produttori materani, poiché il festival è una vetrina importante a livello mondiale che consentirà all’opera di essere visionata da addetti ai lavori nell’ambito della distribuzione internazionale.

La soddisfazione più grande del team Rvm e Jogo però quella di poter vedere inserita in un contesto enorme una storia di grande umanità e solidarietà: quella che Francesco Rubino, insieme alla squadra dell’associazione materana “Accoglienza senza confini” porta avanti da anni tra l’Italia e la Bielorussia per assicurare vacanze di risanamento ai bambini che ancora oggi subiscono i danni del disastro nucleare di Chernobyl ma anche le azioni svolte in quei luoghi per garantire un futuro migliore ai più piccoli.

Ecco alcune foto tratte dalle riprese del documentario nella zona di esclusione bielorussa, a ridosso della centrale di Chernobyl.

