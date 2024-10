Coldiretti Matera a sostegno della prevenzione dei tumori al seno. Ecco i dettagli

Domenica, nel mese della prevenzione dei tumori femminili, la città di Bernalda ha ospitato la manifestazione “Bernalda in rosa”, evento a sostegno dell’associazione Susan G. Komen, dedita a promuovere in tutto il mondo la prevenzione dei tumori al seno.

All’importante appuntamento non è mancato il supporto della Coldiretti che, grazie all’impegno della sezione cittadina guidata dalla presidente Miriam Esposito, ha allestito un ricco stand presso il quale è stata offerta a tutti i partecipanti alla manifestazione una sana, e particolarmente gradita, merenda contadina di frutta locale.

Ha affermato la presidente Esposito:

“La presenza di Coldiretti testimonia che una genuina alimentazione, frutto di scelte di consumo consapevole e coerente con i principi della stagionalità e della sicura provenienza, è la prima leva di prevenzione contro le malattie oncologiche e che i nostri agricoltori sono i primi garanti della salute alimentare.”

All’evento, svoltosi con la partecipazione della presidente del comitato regionale Basilicata dell’associazione Komen Italia Laura Tosto, è intervenuto anche il presidente della federazione provinciale Coldiretti di Matera, Pietro Bitonti, il quale ha tenuto a sottolineare come:

“la presente giornata è stata anche occasione di raccolta delle firme per la campagna ‘No fake food’, iniziativa promossa dalla Coldiretti per ottenere una legge europea che disponga l’obbligo di etichettatura di origine su tutti gli alimenti in commercio sul territorio Ue.

Si tratta di un argine fondamentale contro le operazioni speculative di coloro che vorrebbero portare sulle nostre tavole alimenti di incerta provenienza, che non danno alcuna garanzia di sicurezza alimentare”.