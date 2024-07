Colabraro pronta ad accogliere un nuovo evento per il ciclo di workshop “Fare radici”. I dettagli

Dopo il primo appuntamento di Venerdì 28 Giugno scorso a Oppido Lucano, continua con un nuovo evento a Colobraro il ciclo di workshop “Fare radici” realizzato da Italea Basilicata nell’ambito del progetto Turismo delle Radici voluto dal Ministero per gli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, finanziato dall’Unione Europea e in collaborazione con il Ministero della Cultura.

L’evento si terrà nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni alle 18.00 e prevede i saluti del sindaco di Colobraro Nicola Lista, della coordinatrice regionale del progetto Turismo delle Radici per il MAECI Elvira De Giacomo, di Stefania Bruni dell’APT Basilicata e di Luigi Scaglione per il Centro Studi Internazionale Lucani nel Mondo.

All’incontro interverranno Annalisa Romeo, vicepresidente di Paesi e Radici, per Italea Basilicata, Valeria Capobianco per il progetto Basilicatё e parteciperanno in collegamento Nick martino dal Quebec in Canada e Tony Mastadonna dall’Ohio (USA).

A moderare sarà Concetta Sarlo di Paesi e Radici e consigliera comunale di Colobraro.