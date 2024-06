Cirigliano: al via l’iniziativa per promuovere la difesa e la pulizia di spazi verdi grazie alla collaborazione dei lavoratori della forestazione. I dettagli

Il giorno 04 Giugno 2024 ore 9 in località Acquafurr nel comune di Cirigliano si terrà la sesta edizione dell’iniziativa “Fai Bella l’Italia organizzata dalla Fai Cisl Basilicata insieme a “Terra Viva” con il patrocinio del comune di Cirigliano grazie al Sindaco Franco Galluzzi.

Una iniziativa dal sapore green che ha come obiettivo quello di promuovere il tema dell’ambiente nella nostra regione, la difesa e la pulizia di spazi verdi grazie alla collaborazione dei lavoratori della forestazione.

Un monito da lanciare non solo il 4 Giugno ma pilastro da difendere quello dell’ambiente se vogliamo lasciare ai nostri figli un mondo pulito dove costruire le basi del futuro prima che sia troppo tardi.

È necessario che ognuno di noi faccia la propria parte giorno dopo giorno ed è per questo motivo la richiesta alle istituzioni Regionali e Comunali di aderire a questa iniziativa per rilanciare un messaggio che difendere l’ambiente oggi è importante per avere un futuro domani.