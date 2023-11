Ci ha lasciati il Maestro Sensei, Cittadino Onorario di Tursi: “Ha fatto tanto per la pace, la fratellanza e la condivisione tra i popoli”. Il messaggio di cordoglio

Il presidente onorario della comunità buddista internazionale Soka Gakkai e presidente della Soka Gakkai Internazionale, Daisaku Ikeda, è venuto a mancare nella sua casa di Tokyo nella notte del 15 novembre scorso all’età di 95 anni.

I funerali in forma pubblica si terranno il 23 novembre, con una trasmissione simultanea dalle sale di tutto il Paese.

Successivamente si terrà una festa d’addio.

Analoghe manifestazioni avverranno nelle sedi di Soka Gakkai in tutto il mondo che riuniscono circa 13,5 milioni di fedeli, dieci dei quali in Giappone”.

Il Maestro Daisaku Ikeda è stato insignito del titolo di Cittadino Onorario della Città di Tursi il 3 gennaio 2018 su proposta della dottoressa Graziella Marino e della Professoressa Elisabetta Boccardi.

Raggiunto dalla notizia così il Sindaco di Tursi, Salvatore Cosma:

“Apprendiamo con tristezza della dipartita del Maestro Sensei, nostro cittadino onorario che tanto ha fatto per la pace e la diffusione di un messaggio di dialogo, di fratellanza e condivisione tra i popoli.

A nome della nostra città inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia, a sua moglie Kaneko e ai figli Hiromasa e Takahiro, ed esprimiamo la nostra più profonda gratitudine per gli insegnamenti che ci ha donato e che continueremo a mettere in campo in ogni nostra azione quotidiana”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.