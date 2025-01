Centro Sperimentale di Cinematografia a Matera: “Era già tutto pronto”. Queste le ultime notizie

“Accolgo e faccio mio l’appello lanciato dal già sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri sul Centro Sperimentale di Cinematografia“.

Lo dichiara Nicola Morea, capogruppo di Azione Basilicata in consiglio regionale, che continua:

“Detta il tempo su quella che per la Città dei Sassi è un’occasione da non sprecare e di cui, con gli anni nel frattempo trascorsi, dobbiamo assolutamente riprendere le fila.

Una vicenda cominciata nel 2019 come una prospettiva bella e promettente per la città, che si preparava ad ospitare una sede del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Una vocazione naturale, per Matera, quella del cinema.

Era già tutto pronto: fondi stanziati, delibera regionale, protocollo di intesa tra il Comune di Matera, Regione Basilicata e il Centro Sperimentale di Cinematografia.

La sede individuata, in via Lazzazzera, è inoltre una testimonianza dell’architettura che ha segnato positivamente la storia di Matera.

È un’opportunità che non dobbiamo perdere.

Presenterò una mozione al riguardo in Consiglio Regionale: il progetto si può e si deve rimettere in moto, per restituire a Matera il ruolo centrale nel cinema italiano che merita e che le viene globalmente riconosciuto”.