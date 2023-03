Casting in Basilicata! Si ricercano queste figure

Sabato 25 marzo 2023 alle ore 11:00 nell’Albergo “La Primula” a Potenza è in programma il casting per la selezione delle Associazioni, dei figuranti e degli attori non professionisti, da coinvolgere nelle repliche settimanali del grande evento del Cinespettacolo “La storia bandita”, che dagli inizi del mese di giugno andrà in scena nel Parco Storico Rurale ed Ambientale della Grancia di Brindisi Montagna.

All’aperitivo di presentazione del “casting”, organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Brindisi Montagna, e di anticipazione del programma di attività della stagione 2023 del Parco della Grancia, interverranno:

Nicola Manfredelli, Presidente Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane;

Gerardo Larocca, Sindaco di Brindisi Montagna;

Gianpiero Francese, Regista, Direttore artistico Cinespettacolo “La storia bandita”;

Rocco Allegretti, Presidente Pro Loco Brindisi Montagna;

Luca Prisco, Amministratore Sud Promotion.

Per informazioni:

cons.eccellenzeturistiche@gmail.com; cell. 331.9414109;

Ufficio casting: 329 6293345.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)