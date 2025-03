Carnevale a Montescaglioso: in arrivo l’ultima serata con Fabio Rovazzi! Il programma

Un’intera giornata di festa a Montescaglioso per il Martedì grasso.

In mattinata è tornato in scena il “Carnevalone”, tra i più noti e antichi carnevali tradizionali della Basilicata.

Una sfilata ricca di allegorie prese in prestito dal mondo contadino, tra inversione dei ruoli e riti legati alla fertilità e al risveglio della terra.

Dall’anziano Carnevalone, alla Quaremma fino al piccolo Carnevalicchio, tutti simbolismi del nuovo che deve scacciare il vecchio e propiziare la buona annata agricola.

La festa è proseguita poi in serata con la sfilata dei tre carri allegorici in cartapesta realizzati da gruppi di giovani montesi.

Tantissima la gente che ha affollato le vie cittadine tra musica e divertimento.

Momento clou della serata il gruppo “90 and Pass” per poi proseguire con le performer Regina, Sandro Bit e Dj Over che su palco di viale Kennedy ha fatto ballare una gremita folla di giovani in maschera con i loro grandi successi tanta musica anni 90 e le hit del momento.

La lunga giornata si e poi conclusa con il funerale del Carnevalone montese e la pira ardente a cura di Arci La Lampa, partendo da viale Kennedy verso il centro storico (piazza cavalieri di Vittorio Veneto).

Una 66esima edizione del Carnevale montese, iniziata il 22 Febbraio, e che farà recuperare la data saltata del 2 Marzo per avverse condizioni climatiche, totalmente rinviata a sabato 8 Marzo con l’atteso concerto di Fabio Rovazzi.

La serata prevede anche la premiazione dei carri allegorici, che chiuderà, dunque il carnevale Montese 2025 ma già con lo sguardo rivolto già al 2026.

Ecco il programma aggiornato per il prossimo Sabato 8 Marzo 2025:

ore 10:30

La giornata inizierà con la parata dell’Euroband La Murgia’s Street Band di Altamura e le Majorettes della Murgia di Gravina in Puglia, ripetendo la magia della sfilata dei carri allegorici.

ore 12:30

Piazza Roma ospiterà l‘Animazione Brasilian Carnival Show, promettendo energia e colori tipici del Carnevale brasiliano.

ore 16:00

Gli spettacoli di artisti di strada torneranno a deliziare il pubblico, mentre la sfilata dei carri proseguirà.

ore 18:00

In Viale Kennedy, le mascotte Disney accoglieranno e accompagneranno le Maschere Baby al palco per la Finale del Concorso Maschera Baby.

ore 20:00

DJ set finale con la partecipazione speciale di Fabio Rovazzi.

Ecco alcune foto delle scorse serate.