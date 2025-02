Carnevale a Matera: spettacoli, musica, maschere e rievocazioni folkloristiche! Ecco l’appuntamento

L’associazione culturale Cupa Cupé, col patrocinio del Comune di Matera, è lieta di invitare la stampa alla presentazione ufficiale del programma di “Carnevale a Matera 2025: passione e tradizione, uascezza 100%”, un cartellone che celebra la tradizione, la passione e l’identità culturale della città dei Sassi.

L’Associazione e il Comune di Matera invitano:

“L’appuntamento è fissato per Sabato 15 Febbraio alle ore 18:00 presso il salone parrocchiale “Maria Madre della Chiesa”, in via dei Dauni nel quartiere Serra Rifusa Durante l’incontro, verranno svelati i dettagli della manifestazione, che quest’anno coinvolgerà cittadini e visitatori con spettacoli, musica, maschere, laboratori e rievocazioni folkloristiche.

Sarà un’occasione imperdibile per conoscere il programma delle iniziative e scoprire le possibilità di partecipazione.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme il rinnovato entusiasmo del Carnevale materano!”.

Ecco la locandina del Carnevale materano.