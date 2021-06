Carlo e Domenico salvano una vita a Pisticci: a Matera ricevono onorificenze riconosciute dal Presidente della Repubblica! Complimenti

Ieri sera, 3 Giugno 2021, presso la Prefettura di Matera sono state conferite le onorificenze riconosciute dal Presidente della Repubblica ai cittadini che si sono distinti per particolari meriti nei confronti della collettività.

Così il Sindaco di Pisticci, Viviana Verri:

“Ho avuto l’onore di consegnare insieme al Prefetto e al Questore di Matera la medaglia d’argento al valor civile agli Assistenti Capo della Polizia di stato Domenico Viggiano e Carlo Geronimo, resisi protagonisti, nel 2013 a Pisticci (MT), di un gesto eroico: mettendo a repentaglio la propria vita, non esitarono ad intervenire in un fabbricato dove per una fuga di gas si era verificata un’esplosione, riuscendo a trarre in salvo un abitante pochi istanti prima del cedimento del solaio.

A nome di tutta la città di Pisticci esprimo un sentito ringraziamento a Domenico e a Carlo e a tutte le donne e gli uomini appartenenti alle Forze dell’Ordine, per il lavoro che quotidianamente svolgono a tutela della nostra sicurezza”.

