Carcere di Melfi: ripristino ordine e sicurezza! Reparti speciali della penitenziaria, Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza e Vigili del Fuoco! Le foto

Di pochi giorni fa la violenta protesta nelle carceri contro la decisione di sospendere i colloqui per contenere il rischio contagio da Coronavirus.

Scenario terribile nel carcere di Melfi dove, ricordiamo, si è consumata una sommossa che ha visto il sequestro, da parte dei detenuti, di diverse persone tra agenti di custodia e sanitari.

Questa mattina, a partire dalle ore 3:30, in carcere è stato effettuato lo sfollamento dei rivoltosi (promotori di quanto accaduto nei giorni scorsi) per ripristinare l’ordine e la sicurezza dell’Istituto.

L’operazione ha visto impegnati circa 300 uomini della Polizia Penitenziaria.

Presenti anche agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

Circa 70 i detenuti trasferiti in altri istituti penitenziari italiani.

Un grazie alle Forze dell’Ordine, sempre in prima fila per garantire la nostra sicurezza anche in questo periodo di forte emergenza per via dei rischi da Coronavirus.

Queste alcune foto.