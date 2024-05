Capannone in fiamme in Basilicata! L’intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono intervenuti alle ore 12:50 circa per un incendio in un fienile sulla S.S. 96 bis nel comune di Oppido Lucano.

Il deposito, contenente circa 600 balle di fieno, è stato coinvolto in un incendio per cause ancora in corso di accertamento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere l’incendio, salvaguardando i fabbricati e i depositi presenti nelle immediate vicinanze del capannone in fiamme.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada e un’autobotte, per un totale di dodici unità.

Sul posto presenti anche i Carabinieri.

Ecco le foto.