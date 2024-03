Campionati di Cross Scolastico: Oro per Asia Biagini che difende i colori del Liceo Sportivo di Matera e di Ecosportmonte! Bravissima

Ieri mattina – martedì 19 marzo 2024 – a Potenza, presso l’impianto di Atletica in località Macchia Romana sono andati in scena i Campionati di Cross Scolastico Lucano.

Esordio stagionale 2024 e conferma per Asia Biagini, che difende i colori del Liceo Scientifico Sportivo di Matera e di

Ecosportmonte.

Oro e Personal Best per la giovane atleta montese, seguita da papà Gabriele, presente sul percorso e a cui Asia ha fatto omaggio in questo giorno particolare oltre all’oro, di un bel 8.10 sui 2 km che vale la bella media di 4’10/km, in forte crescita rispetto allo scorso anno.

Prossimo impegno sabato 20 aprile 2024 pv sulla pista Primo Sinno di Matera sulla distanza a lei consona dei 10 km in occasione della fase regionale dei Campionati italiani di società di corsa.

Buone notizie anche dalla 43^ marcialonga di Putignano domenica 17 us dove Stefania Ionita & Anna Dichio hanno esordito sulla distanza dei 10 km di marcia.

Ottimi i riscontri cronometrici per entrambe le protagoniste.

1H 08 per Stefania e 1H e 09 per Anna.

Entrambe domenica 24 marzo pv, a Campobasso seguiti dai rispettivi consorti & diretti dall’inossidabile Coach Dichio, si cimenteranno sempre sulla distanza di 10 km di marcia in occasione della 2^ prova del Campionato Italiano di Marcia.

Intanto prende il via anche la 29^ edizione del Trofeo Puglia di marcia, vero terreno di crescita per le giovani marciamontesi.

Domenica 7 aprile la 2^ prova in quel di Foggia e la domenica successiva, il 14 ad Acquaviva delle Fonti, la terza prova.

Ecosportmonte, capitanati da Coach Dichio e Ciarfaglia, sarà presente ad entrambe le prove.

Nelle foto: Asia Biagini oro e Stefania Ionita all’arrivo di Putignano.