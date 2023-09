Calcio: “Policoro fai attenzione, una disattenzione difensiva può costarti caro”. Ecco le parole di Mister Viola

“Una vittoria cercata e voluta fino all’ultimo ma dobbiamo migliorare sulla concentrazione e sulla capacità di gestire il vantaggio: possiamo lavorare ancora molto su questo ma sono fiducioso”.

A parlare è il tecnico del Policoro, Pino Viola, all’indomani del successo in Coppa Italia e della relativa qualificazione contro il Vultur di Rionero: un successo avvenuto senza non poco pathos considerando che la rete decisiva è capitata in pieno recupero al 94′.

Continua Viola:

“Abbiamo disputato un’ottima gara, ribaltando la sconfitta dell’andata ed avendo il pallino del gioco per quasi tutto il match purtroppo poi un momento di black out della nostra retroguardia, e il conseguente gol del Rionero, ci ha mostrato di colpo il nostro più grande limite, cioè quello a volte di non avere il controllo del match per tutti i novanta e più minuti di gioco.

Continueremo ad allenarci su questo fattore, lavorando sul mantenimento alto della concentrazione”.

Parole chiare per il tecnico dei biancocelesti che si sofferma poi su un’analisi più ampia sul campionato, sulle avversarie e sul calendario appena ufficializzato:

“Il massimo campionato regionale secondo me quest’anno offrirà ottimi spunti tattici e tecnici perché tutte le squadre mi sembrano ben costruite.

Posso immaginare che alcune siano più attrezzate di altre ma in generale il livello mi sembra veramente competitivo per tutti i club che andremo ad affrontare.

Il calendario poi è ben distribuito, ogni anno è sempre diverso e ricco di insidie.

Sono sicuro che questa stagione sarà molto divertente: dal canto nostro, abbiamo una rosa competitiva fatta da tanti bravi ragazzi che si allenano con professionalità e impegno e di cui sono orgoglioso.

Sono soddisfatto al 99% di come è stata allestita e costruita in queste settimane, se dovesse poi arrivare un attaccante… sarei felice ancor di più”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)