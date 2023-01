Calcio in lutto, si è spento Diego Giannattasio: “sei stato la bandiera del Matera Calcio”. Il ricordo

Con Diego Giannattasio se ne va un altro pezzo della storia del calcio materano, una colonna portante, si pensi alle promozioni in Serie C e in Serie B, a cui si aggiungono tre anni da allenatore nella dura C2 degli anni ottanta.

294 presenze con la maglia biancazzurra sono veri e propri numeri da record per Diego Giannattasio, il secondo calciatore con più presenze in campionato nel Matera dopo Claudio Gambini.

I funerali si svolgeranno a Matera, dove da tempo risiedeva, sabato pomeriggio alle ore 15:00 nella Parrocchia di San Pio X.

Scrivono di lui:

“Addio Amico mio.

Sorridevi con compiacimento quando ti dicevo che sei stato la bandiera del Matera Calcio.

Hai attraversato la Storia calcistica della nostra città con due Storiche Promozioni.

Ricordo me adolescente e tu che mi accompagnavi per mano al campo sportivo, non avendo io i soldi per il biglietto.

Rip.

Mi mancherai”.

Il Matera Calcio Story scrive:

“Una tristissima notizia giunge stamattina, all’età di 77 anni si è spento Diego Giannattasio, secondo calciatore di tutti i tempi per numero di presenze nel Matera.

Alla sua famiglia porgiamo l’affetto e le condoglianze di tutti gli sportivi materani.“

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)