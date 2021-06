Calcio: il Matera torna in Serie C grazie alle donne! Complimenti ragazze

Sono le donne biancoazzurre a riportare il calcio materano in Serie C.

Una doppietta di Dionisio tra primo e secondo tempo, e le reti di Cornacchia, Quattromini e della solita Fiore permettono al Matchpoint Matera di battere a domicilio l’FST Rionero per 5-1 e festeggiare con una giornata di anticipo la tanto attesa promozione in Serie C femminile.

Indescrivibile la gioia delle materane a fine partita.

La nostra Città dei Sassi ritrova la Serie C dopo quella maschile che manca dalla stagione 2018/2019.

Afferma Giuseppe Lanzolla:

“La città di Matera ritorna in serie C dopo alcuni anni grazie ad una squadra femminile di calcio a 11 che ha centrato l’obiettivo con pieno merito evidenziando, su qualunque campo, un gioco di buon livello e un potenziale importante dal punto di vista realizzativo.

La gara contro la Fortitudo San Tarcisio è stato l’ennesimo esempio.

Una partita dominata dall’inizio alla fine con un punteggio che poteva essere molto più largo se non fosse stato per le parate del portiere rionerese. Siamo veramente contenti per quanto fatto finora e per la promozione conquistata.

Adesso, nell’ultima giornata di campionato, lascerò spazio a quelle calciatrici che ne hanno avuto meno finora in modo che anche loro possano mettersi in mostra e partecipare, ancora di più, ad una vittoria che è di tutta la squadra”.

