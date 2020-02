Bullismo: in questa scuola della provincia di Matera la Polizia Postale! I dettagli

Dopo il gemellaggio sociale, scolastico ed istituzionale con la città di Miglionico e l’installazione del cartello di scuola debullizzata, continua la proficua collaborazione tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale di Tursi per la tutela e la salvaguardia delle buone condotte dei nostri giovani.

In quest’ottica, il 27 Febbraio 2020, come si legge in un post pubblico del Comune:

“il Comandante della Polizia Postale di Matera, Filippo Squicciarini, accompagnato dal vicesindaco con delega alla pubblica istruzione, Maria Anglona Adduci, e dal capitano della Polizia Municipale, Claudio Verde, ha incontrato il dirigente scolastico Giovanni Andreulli, i docenti ed i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Albino Pierro, per affrontare con loro i temi riguardanti il corretto uso di internet e dei dispositivi per accedervi.

A seguito, infatti, delle sollecitazioni da parte di alcune famiglie, si è reso necessario informare i bambini e ragazzi sulle gravi conseguenze che un uso scorretto delle nuove tecnologie può provocare nella loro vita.

Molto attenti, i discenti hanno recepito i consigli e le spiegazioni che il comandante Squicciarini ha loro fornito con l’ausilio di slide e filmati che mostravano le gravi conseguenze a cui si può giungere praticando comportamenti che possono sfociare per l’appunto nel cyberbullismo e nelle molestie.

Incontri come questo, che si configurano in un percorso didattico-pedagogico pianificato che varia dall’affermazione della legalità al rispetto per la disabilità e della salute fino alla tutela dell’ambiente, rappresentano tappe fondamentali per la crescita e la formazione dei cittadini del futuro.

Il Sindaco, Salvatore Cosma, e l’amministrazione comunale, garantiranno sempre il loro sostegno e la loro vicinanza a tutte queste iniziative che, sin dal primo giorno in cui si sono insediati, hanno organizzato, promosso e condiviso con l’entità scolastica, diventando esempi anche per i comuni limitrofi, facendo del gioco di squadra il punto di forza di ogni iniziativa intrapresa”.

Di seguito due foto della giornata.