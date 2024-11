Nella mattinata paura sulla strada statale 99 Matera-Altamura, in direzione Matera.

Ad essere coinvolti nell’incidente un furgone ed un trattore che, per cause ancora da accertare, sono entrati in collisione in territorio pugliese.

Dalle prime notizie, pare che i conducenti abbiano riportato delle ferite.

Immediato l’intervento sul posto di Vigili del fuoco e Carabinieri per ricostruire l’accaduto.