Brutto incidente in Basilicata: un giovane ha perso la vita

Un incidente stradale ha impegnato i Vigili del Fuoco di Potenza che, con il personale del distaccamento di Melfi (PZ), sono intervenuti alle porte di Palazzo San Gervasio (PZ).

Coinvolta una autovettura con all’interno un giovane che, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ha urtato violentemente un albero.

Purtroppo per l’occupante non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuto anche il 118.

Seguiranno aggiornamenti.

