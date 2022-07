Brutto incidente in Basilicata! Ecco le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Villa D’Agri, la scorsa notte alle ore 22:05 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla SS. 598 al Km 42+100 nel comune di Viggiano (Pz).

I Vigili del Fuoco all’arrivo sul posto hanno trovato un’autovettura che a seguito di incidente stradale, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Viggiano, si è incendiata.

L’uomo dell’88 alla guida era già fuori dell’abitacolo ed è stato trasportato presso l’ospedale di Villa d’Agri per accertamenti.

I Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area trattandosi di un veicolo alimentato a gas.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e 118.

Ecco alcune foto dell’accaduto.

