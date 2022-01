Brutto incidente in Basilicata: ecco cosa è successo

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna, alle ore 17:05 circa, sono intervenuti per un incidente stradale sulla S.S. 94, al Km 0,500, lungo il tratto che collega Vietri e Balvano, nel comune di Balvano.

Allertati dalla Centrale Operativa dai Carabinieri, sono giunti sul posto e hanno trovato una Lancia Libra completamente capovolta, con l’occupante già trasportato in ospedale dal 118.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi, intervenendo con un’autopompa ed un fuoristrada, per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Carabinieri e soccorso stradale.a

