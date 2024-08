Brutto incendio ad Accettura: “sta divorando vegetazione e mettendo a rischio chi vive e lavora nella zona”. Le parole del Presidente facente funzioni della Provincia di Matera

La costituzione di un tavolo tecnico con istituzioni, associazioni e tutti gli attori che operano nel caso di incendi al fine di prevenire questo pericoloso fenomeno che anche quest’anno sta purtroppo caratterizzando la nostra estate.

Lo ha chiesto il Presidente facente funzioni della Provincia di Matera, Emanuele Pilato, che ha manifestato:

“vicinanza e solidarietà a tutta la comunità di Accettura, alle prese dal pomeriggio del 31 luglio con un incendio che sta non solo divorando la vegetazione nelle contrade Ferrari e Fossa dell’Olmo, ma anche mettendo a rischio l’incolumità fisica di chi vive e lavora nella zona interessata dalle fiamme: alcuni nuclei familiari e capi di bestiame sono stati infatti evacuati per precauzione.

Sul posto operano alcuni mezzi aerei e, dal basso, i Vigili del Fuoco con la collaborazione dei volontari della Protezione civile e le forze dell’ordine. Sono presenti il sindaco, Alfonso Vespe, e il vice sindaco Pietro Varvarito: il mio auspicio è che si riesca presto a domare le fiamme ed a consegnare ai residenti quella tranquillità che, in questo momento, appare inevitabilmente compromessa oltre che le proprie abitazioni.

Non è ancora chiaro l’origine delle fiamme: se fosse dolosa ancora una volta andrebbe condannato in maniera netta e ferma il gesto di chi oltre a danneggiare l’ambiente e il territorio mette a rischio la vita umana, come tragicamente avvenuto a Nova Siri di recente.

Per questo credo sia arrivato il momento che le istituzioni si attivino per prevenire questi fenomeni”.