Bruttissimo incidente poco fa con feriti soccorsi da due agenti in servizio in Basilicata! Ecco i dettagli

Il Maresciallo Capo Michele Manzolillo di Teggiano e Appuntato Paladino Marco di Sala Consilina appartenenti alla Guardia di Finanza in servizio presso la sezione di P.G. della procura di Potenza, e alle dipendenze del Procuratore Capo di Potenza Curcio Francesco, fuori dal servizio e di rientro presso le loro abitazioni nel Vallo di Diano, in contrada Isca di Satriano della Lucania si sono trovati nell’immediatezza di un grave incidente automobilistico.

Dopo essersi accertati delle condizioni degli automobilisti hanno prontamente avvertito il 118 e contestualmente prestato soccorso alle due persone coinvolte.

In particolare, hanno tenuto vigile il ferito più grave e hanno provveduto a far sedere nella propria autovettura l’altro ferito, successivamente riconosciuto come un calciatore del Picerno calcio.

Hanno inoltre curato la viabilità del traffico fino all’arrivo dei Carabinieri e delle ambulanze.

