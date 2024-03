Bruttissimo incidente in Basilicata! Ecco le foto dell’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti ieri, alle ore 19:40 circa, per un incidente stradale sulla S.S. 658 al chilometro 6+600.

I Vigili del Fuoco sono stati allertati dalla sala operativa del 118 e, giunti sul posto, hanno trovato coinvolte un’Audi A4 e una Fiat 500 X in uno scontro frontale.

Per estrarre il conducente dell’Audi è stato necessario l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco, il quale ha impiegato cesoie e divaricatori affiancati dai soccorritori del 118.

I Vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per prevenire eventuali incendi e successivamente hanno collaborato alla rimozione dei mezzi, sul posto due autopompe per un totale di dieci unità.

La strada è stata temporaneamente chiusa.

Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, 118 e Anas.

Ecco le foto dell’intervento dei Vigili del fuoco.