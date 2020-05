Bruna di Matera, salta l’organizzazione e arriva una proposta: “Un applauso per ogni fase saliente della festa”! Cosa ne pensate?

La Città dei Sassi si reinventa per far rivivere alla comunità il giorno più bello per i materani.

La Festa Patronale in onore di Maria SS. della Bruna quest’anno non si terrà come da tradizione, causa coronavirus.

Da qui la proposta di un cittadino:

“Dovremo pregare la nostra amata patrona affinché tutto passi presto.

Sono triste: il nostro animo ne risentirà!

Il 2 Luglio, propongo di fermarci tutti e fare un applauso per la nostra Madonna.

Propongo un applauso per ogni fase saliente della festa.

Processione dei pastori, ore 9:00;

Partenza corteo Madonna, ore 12:00;

Arrivo Madonna Piccianello, ore 14:00;

Partenza carro, ore 18:00;

Arrivo carro cattedrale per i tre giri ore, 22:30;

a mezzanotte un applauso più lungo per ricordare lo ‘strazzo’ del carro accompagnato dai fuochi!”.

Cosa ne pensate?a

