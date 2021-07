Bruna a Matera: mancherà a tutti il tradizionale Strazzo del carro, momento importantissimo di una festa antichissima

A Matera continuano i festeggiamenti in onore della nostra Patrona.

Come ricorda il Presidente della Provincia, Piero Marrese:

“Oggi, 2 luglio, è ‘il giorno più lungo’ per la comunità materana.

Una ricorrenza molto sentita, dal forte valore identitario; sentimento consolidato e condiviso tra l’altro anche sul territorio provinciale.

Quest’ anno, come già accaduto nel 2020, mancherà a tutti il tradizionale ‘strazzo’ del carro, momento emblematico di una festa antichissima e da sempre vissuto con un abbraccio corale dalla città.

Il momento, però, è utile per riflettere, come ci ricorda Mons. Caiazzo, sull’importanza delle relazioni umane, sulla necessità di tornare alla vera socialità e sul ruolo attivo dei giovani come promotori di idee nuove per il futuro.

Come Presidente della Provincia di Matera rivolgo un augurio sentito a tutti i materani sparsi per il mondo esprimendo, prima di tutto, un pensiero di vicinanza ai nostri anziani, agli ammalati, a chi desidera ritrovare la serenità.

Buona Festa della Bruna”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)