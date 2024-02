Brumotti in sella alla sua bici raggiungerà Matera e diversi comuni della provincia! I dettagli

Per due giorni Matera e la Basilicata saranno al centro del cicloturismo in Italia.

Infatti, su iniziativa di Regione e Apt Basilicata, si terrà il primo Marzo, al cinema comunale “Guerrieri” di Matera, il Primo Basilicata Bike forum, un evento nazionale che in questa edizione avrà come tema “Bikeconomy e comunicazione nel cicloturismo”.

I veri protagonisti sono le associazioni di categoria, che sono state coinvolte e tutti gli operatori turistici della Basilicata a cui è dedicato questo momento di informazione e formazione diviso in due parti:

la mattina dell’1 Marzo, a partire dalle 9.30, importanti esperti del mondo della comunicazione e del cicloturismo spiegheranno, con case history, le grandi opportunità che si possono aprire in questo particolare segmento di viaggio;

nel pomeriggio, nel Basilicata Open Space di APT, in piazza Vittorio Veneto, ci sarà la possibilità per gli operatori del settore di confrontarsi direttamente, in un tavolo di lavoro, con gli esperti per capire come intercettare questi nuovi flussi di turismo attraverso le proprie strutture alberghiere.

Afferma il direttore dell’APT Antonio Nicoletti:

“L’incontro sarà un’occasione utile per tutti gli operatori interessati a migliorare la loro presenza non solo nel settore del cicloturismo, ma più in generale rivolta a quelle fasce di mercato che cercano standard di qualità medio-alti”.

Afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Michele Casino:

“L’evento è finanziato dal programma PARTI Basilicata in quanto rivolto direttamente alle nostre imprese del mondo ricettivo e turistico.

È un modo per contribuire a tenere alti i nostri livelli di accoglienza, lavorando sul mantenimento e il miglioramento della competitività del sistema turistico”.

A moderare l’incontro della mattina al cinema Comunale Guerrieri sarà un volto conosciuto della televisione, Patrizio Roversi, noto per aver condotto diversi programmi di successo insieme a Syusy Blady come, solo per citarne uno, “Turisti per caso”.

Fra gli interventi più attesi quello di Fabio Galetto, direttore di Italia Google Travel, una delle più importanti piattaforme al mondo nel settore viaggi.

Google Travel, infatti, è stato progettato e implementato con la finalità di fungere da piattaforma di riferimento sia lato utente, che lato aziende.

Altrettanto atteso l’intervento di Andrea Girlanda, Community manager di Komoot, una delle piattaforme più importanti a livello internazionale di pianificazione e navigazione per attività Outdoor, che permette di creare itinerari specifici in base alla propria attività (bici da corsa, gravel, mtb, trekking e molto altro) e di navigare tramite smartphone o device compatibili.

Non meno importante la presenza di ospiti che racconteranno casi di successo come Andrea Borchi, di Tuscany Trail, Silvia Livoni, esperta di marketing territoriale, Giovanni Moro, caporedattore di Dove Viaggi, Marco Poggi, Presidente Mida e storyteller, Pierpaolo Romio, ceo Girolibero, Claudia Zancolli, Adler Spa Resorts & Lodges.

Ma l’ospite più atteso dell’intero evento sarà Vittorio Brumotti, personaggio televisivo noto per le sue straordinarie incursioni sulle due ruote in programmi cult come “Striscia la notizia”.

Entrato per ben 10 volte nel Guinness dei Primati è l’inventore del Road bike Freestyle, con cui compie le sue evoluzioni in sella ad una normale bici da corsa.

Brumotti sarà a Matera e in Basilicata il primo e il 2 marzo non solo per partecipare al Bike Forum, ma anche per promuovere il territorio sui suoi popolatissimi canali social.

Con la sua bici si divertirà ad attraversare i luoghi più impervi e più suggestivi di Matera e della sua provincia.

Insieme a Brumotti saranno presenti una quindicina di giornalisti di testate nazionali che oltre a seguire l’evento, il giorno successivo, il 2 marzo, saliranno in sella e pedaleranno per raggiungere diversi comuni della provincia di Matera per scoprire e raccontare le suggestioni di paesaggi unici dove il cicloturismo può davvero diventare sempre di più una risorsa culturale ed economica.

L’ingresso al forum è libero, ma è opportuno per essere certi di avere il posto a sedere registrarsi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bikeconomy-e-comunicazione-nel-cicloturismo-basilicata-bike-forum-matera-846035122827?aff=oddtdtcreator.

Ecco le foto.