Bonus psicologo 2024: queste le ultime notizie

Erano attesissime, e adesso l’Inps ha finalmente pubblicato le graduatorie di coloro che si sono “aggiudicati” il bonus psicologo 2024.

Le liste dei beneficiari sono suddivise su base regionale.

Nel caso di Trento e Bolzano la suddivisione è, invece, provinciale.

Tgcom24 spiega come scoprire se si è tra i fortunati.

“Il contributo è finalizzato a sostenere le “persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica”.

Lo scopo è permettere loro di intraprendere percorsi psicoterapeutici presso studi di professionisti aderenti all’iniziativa.

La misura prevede il riconoscimento di un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia.

Contributo Inps bonus psicologo: chi ne ha diritto?

Il bonus, nato dopo la pandemia di Covid-19 e diventato operativo nel 2022, è rivolto a tutte le persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa del lockdown e di tutto quello che è accaduto in seguito, oltre che della conseguente crisi socio-economica.

La Legge di bilancio lo ha prorogato anche per il 2023 e il 2024.

Il professionista presso il quale ci si reca deve essere iscritto all’Albo degli psicologi.

Hanno diritto al bonus coloro che sono in possesso di un indicatore Isee valido non superiore a 50mila euro. Stando ai dati Inps, nel 2022 gli italiani che lo hanno richiesto sono stati circa 330mila, ma solo il 10% delle richieste è stato coperto (cioè 41.600). Per il 2024 le domande potevano essere inviate dal 18 marzo al 31 maggio. Ora l’Inps ha finalmente ufficializzato chi potrà riceverlo.

Bonus psicologo 2024: a quanto ammonta?

Dipende dal proprio Isee. L’importo massimo che si può ottenere con un Isee fino a 15mila euro è di 1.500 euro, cioè 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. Coloro che, invece, sono in possesso di un Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro possono ottenere un importo massimo è di 1.000 euro, cioè sempre 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. Infine, con un Isee compreso tra 30mila euro e 50mila euro l’importo massimo è di 500 euro.

All’Inps sono pervenute oltre 400mila richieste, una quantità di gran lunga superiore alla disponibilità di fondi stanziati dal Governo.

Non tutti coloro che hanno fatto domanda avranno diritto al bonus.

Per scoprire se si è stati ammessi al sussidio bisogna controllare le graduatorie pubblicate dall’Istituto nazionale di previdenza sociale nella mattinata del 12 luglio.

Graduatorie Inps bonus psicologo 2024: dove trovarle Bisogna collegarsi al sito dell’Inps e cliccare sul campo “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.

A questo punto, è necessario autenticarsi con le proprie credenziali di identità digitale Spid o Cie e accedere alla propria area personale.

Qui, tra i messaggi e le notifiche dell’Inps, tutti coloro la cui richiesta è stata accolta troveranno la comunicazione dell’esito positivo della domanda.

Nel messaggio sarà indicato anche il codice univoco di ricevimento del bonus.

Inps e bonus psicologo 2024: come sono state fatte le graduatorie?

L’Inps ha dato la priorità a tutti coloro che hanno un indice Isee più basso, dunque le famiglie in condizioni più disagiate a causa del reddito e patrimonio familiare più esiguo.

Bonus psicologo 2024 e codice univoco: come usarlo?

Una volta ottenuto il bonus, si hanno 270 giorni a disposizione per spenderlo.

Passato questo termine senza avere usufruito del contributo, il codice verrà revocato in maniera unilaterale da parte dell’Inps e non sarà più possibile accedere ai fondi del bonus psicologo.

Ovviamente, come stabilito dalle norme, il codice univoco va utilizzato per sedute di psicoterapia presso professionisti iscritti all’albo”.