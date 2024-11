Bonus Natale 2024, al via le domande: requisiti e come ottenerlo

C’è tempo fino alle 12:00 del 22 novembre 2024 per chiedere il “bonus Natale 2024 da 100 euro”.

Infatti, come riporta tgcom24, a partire dal 7 novembre è stato attivato online il self-service sul portale NoiPA dove i dipendenti pubblici e privati che rispettano determinati requisiti possono fare domanda per ottenere l’indennità introdotta dal Dl Omnibus.

A dare notizia dell’attivazione del canale online per chiedere il contributo economico è un avviso pubblicato sul portale NoiPA.

Il bonus è riservato ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti reddituali e familiari previsti nel decreto che ha introdotto l’indennità.

Per poter richiedere il bonus Natale 2024 è necessario che il lavoratore dipendente dimostri di avere un reddito complessivo per il 2024 non superiore a 28mila euro.

Nel computo vanno incluse tutte le fonti di reddito compatibili con il lavoro dipendente.

Inoltre, il lavoratore deve avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato fiscalmente a carico e almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato. Oppure deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico in un nucleo monogenitoriale.

Attenzione: ai fini del riconoscimento del bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024. Vale anche il contratto a tempo determinato.

Cosa di intende per nucleo familiare “monogenitoriale”?

È quello dove sussiste il requisito di un figlio fiscalmente a proprio carico e si ricade in una delle seguenti ipotesi: l’altro genitore è deceduto; l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio; il figlio è stato adottato da un solo genitore, che sarà destinatario del bonus.

Il figlio è stato affidato o affiliato a un solo genitore, che sarà destinatario del bonus.

Per inoltrare la richiesta bisogna collegarsi al portale NoiPA e accedendo alla propria Area Personale.

L’accesso all’area privata del Portale NoiPA è possibile esclusivamente con credenziali Spid, Cie e Cns.

Se, invece, si fa la richiesta dall’App NoiPA, si può accedere esclusivamente con Spid e Cie.

A questo punto, basta completare pochi semplici passaggi:

– accedere al menu Servizi;

– selezionare la voce Stipendiali;

– cliccare sul pulsante “Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale)” e seguire la procedura indicata.

La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024.

Oltre questa data l’indennità, qualora spettante, sarà riconosciuta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

A partire da giovedì 14 novembre, all’interno del self-service, sarà possibile visualizzare e scaricare la ricevuta con il riepilogo della richiesta effettuata. Attenzione: per richiedere l’indennità, il personale delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere può fare riferimento al proprio datore di lavoro.

Il contributo arriverà nel cedolino di dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità.

L’erogazione non è automatica: i lavoratori devono fare esplicita richiesta al sostituto di imposta, seguendo le modalità indicate.

Come specificato sul portale NoiPA il contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

L’indennità è rapportata al periodo di lavoro nell’anno d’imposta 2024.

Per computare il periodo di lavoro si tiene conto dei giorni per i quali si ha diritto alla retribuzione, che coincidono con quelli per i quali spetta il bonus.

Il sistema NoiPa parametra il contributo alle mensilità lavorate nell’anno.

Per chi, invece, ha cessato il lavoro da dipendente nel corso del 2024, l’indennità arriverà direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno di imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

Per i lavoratori del settore pubblico, qualora l’indennità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere nel mese di febbraio 2025.

In caso contrario, l’indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024.