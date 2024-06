Bonus centri estivi 2024: fino a 100 euro a settimana per bambini e adolescenti. Ecco chi può richiederlo

Al via il bonus centri estivi Inps 2024.

Come spiega tg24.sky “l’agevolazione è riconosciuta ai figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione.

Consiste in un rimborso spese – totale o parziale – di importo massimo di 100 euro a settimana, fino a quattro settimane, anche non consecutive.

C’è tempo fino alla scadenza fissata per le ore 12.00 del 26 Giugno per inviare la domanda per il bonus centri estivi Inps 2024, come specificato nel bando pubblicato dall’Istituto.

Cosa prevede il bonus?

L’edizione 2024 del bonus centri estivi prevede un’agevolazione che riconosce un rimborso sulle rette di iscrizione dei figli tra i 3 e i 14 anni (anche regolarmente affidati e orfani) a centri estivi in Italia, nei mesi di giugno, luglio, agosto, e fino al 7 settembre.

La graduatoria di chi potrà averlo sarà pubblicata sul sito istituzionale entro il 30 luglio 2024 e darà precedenza ai nuclei familiari con Isee più basso.

Il contributo sarà versato entro il 31 dicembre.

Cosa comprende il bonus?

L’inps riconoscerà un massimo di 3.000 contributi fino a 100 euro.

La somma spettante copre tutte le spese per:

le attività ludico-ricreative-sportive previste;

il vitto (merende e pranzo);

eventuali gite;

altre attività previste nel programma del centro;

copertura assicurativa.

Come si calcola il bonus?

Il rimborso è calcolato rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente.

Il valore del contributo erogabile è determinato in misura percentuale sull’importo più basso tra contributo massimo erogabile (100 euro) e il costo settimanale del centro estivo, in relazione al valore dell’attestazione ISEE.

Chi ha diritto ad un contributo maggiorato?

I giovani con disabilità grave o gravissima potranno beneficiare del contributo maggiorato del 50% per le spese dell’assistenza dedicata.

Da ricordare che la casella relativa alla maggiorazione deve essere selezionata correttamente in fase di domanda

Le attività devono essere svolte presso una struttura conforme ai protocolli di sicurezza anti Covid eventualmente in vigore, alle norme in materia di igiene e sanità, prevenzione incendi e di sicurezza degli impianti.

Inoltre, deve avere locali al coperto e idonei al consumo dei pasti e di spazi aperti adatti allo svolgimento delle attività previste.

L’attività svolta dovrà essere finalizzata alla gestione costruttiva del tempo libero dei piccoli ospiti

Come inviare la domanda?

La domanda va inviata entro il 26 giugno 2024, esclusivamente in modalità telematica.

Per farlo è possibile accedere all’area riservata del sito Inps con credenziali SPID, CIE o CNS, e selezionare “Centri estivi” dalla sezione ‘Prestazioni Welfare'”.

Per ulteriori informazioni visitare il sito dell’inps.