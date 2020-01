Bollo auto 2020: ecco cosa c’è da sapere

“Cambia, dunque, il sistema di pagamento ma questa non è comunque l’unica novità per il bollo auto 2020 . Con l’ approvazione della Legge di Bilancio , infatti, arrivano delle importanti agevolazioni .

Novità in questo nuovo anno per il pagamento del bollo auto.

Nessuna variazione per quanto riguarda, invece, le scadenze ed il calcolo del bollo auto 2020. Il pagamento dovrà essere effettuato sempre entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza.

Dunque, se il bollo auto scade a gennaio 2020, dovrà essere pagato entro il 28 febbraio. Unica eccezione per i residenti in Lombardia e Piemonte in quanto queste Regioni prevedono date di scadenza differenti. Per le nuove immatricolazioni è confermata anche l’Ecotassa che si dovrà pagare per i veicoli con emissione di CO2 superiore ai 160 g/Km.

Calcolare il bollo auto è semplice, e per farlo bisogna partire dai kW riportati sul libretto di circolazione e dalla classe dell’auto (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Infatti, più l’auto inquina e maggiore sarà il valore del bollo da pagare.

Euro 0: 3 euro a kW per auto sino a 100 kW; 4,5 euro a kW per auto con potenze sopra i 100 kW.

Euro 1: 2,90 euro a kW sino a 100 kW; 4,35 euro a kW per le auto oltre 100 kW.

Euro 2: 2,80 euro a kW per i veicoli sino a 100 kW; oltre, 4,20 euro.

Euro 3: 2,70 euro a kW per le auto sino a 100 kW; oltre, 4,05 euro.

Euro 4, 5 e 6: 2,58 euro a kW per le auto sino a 100 kW e poi 3,87 euro.

Senza dover prendere carta e penna, ci sono comunque degli ottimi tool online su cui effettuare il calcolo del costo del bollo auto 2020 in maniera del tutto facile ed intuitiva.

Per esempio, il calcolo si può fare dal sito dell’Agenzia delle Entrate oppure da quello dell’ACI.

La Legge di Bilancio ha portato ulteriori novità per quanto concerne il bollo auto 2020.

I possessori di un’auto e moto di interesse storico o collezionistico con un’età compresa tra i 20 e i 29 anni, potranno contare su di uno sconto del 50% sul costo della tassa.

L’età si calcola a partire dalla prima data di immatricolazione.

La seconda novità riguarda l’esenzione totale dal pagamento del bollo auto per 3 o 5 anni in caso di acquisto di un’auto ibrida o elettrica.

Il periodo di esenzione varia a seconda delle Regione in cui si ha la residenza”.