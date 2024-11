Bollette, stangata d’autunno: quanto pesano sulle famiglie italiane

Tornano ad aumentare le bollette del gas, proprio alla vigilia della stagione invernale e della riaccensione dei riscaldamenti.

Come riporta leggo, infatti, ad ottobre, secondo gli aggiornamenti dell’Autorità dell’Energia che riguardano ormai solo i clienti vulnerabili nel servizio di tutela, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 116,77 centesimi di euro per metro cubo, in aumento del 5,3% su settembre.

La variazione, spiega l’Arera, è dovuta all’aumento dei prezzi all’ingrosso, che incide sulla spesa per materia prima, e all’incremento di alcune componenti della spesa per il trasporto e la gestione del contatore.

«Come al solito con l’inizio della stagione termica e l’aumento della domanda di gas arrivano i rincari», lamenta il vicepresidente dell’Unione nazionale consumatori Marco Vignola, chiarendo comunque che il prezzo per i vulnerabili «resta molto più conveniente di quelli del mercato libero, salvo per pochissime offerte che si contano sulle dita di una mano».

Secondo i calcoli del Codacons, considerato un consumo pari a 1.100 metri cubi annui a famiglia, la spesa per il gas si attesta a 1.284 euro, equivalente ad una maggiore spesa annua, nell’ipotesi di prezzi costanti, pari a 64 euro a nucleo rispetto alle tariffe di settembre.

E l’associazione teme anche un peggioramento nei prossimi mesi: con la corsa autunnale alle scorte di gas da parte dei vari paesi, infatti, i prezzi sui mercati internazionali rischiano di subire uno scossone al rialzo, con effetti diretti sulle tariffe praticate ai consumatori.

«Gli utenti più deboli che rientrano nella vulnerabilità stanno subendo le tensioni delle quotazioni all’ingrosso del gas, – gli fa eco Assoutenti – al punto che le tariffe di ottobre risultano più elevate del 10% rispetto a quelle in vigore nello stesso periodo dello scorso anno, quando il prezzo del gas era pari a 106,13 centesimi di euro per metro cubo».