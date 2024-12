Bernalda, uno speciale riconoscimento a chi fa la differenza nel sociale e nell’inclusione: ecco tutti i premiati

Ogni giorno, sono tanti coloro che offrono tempo, risorse e amore per una causa più grande, migliorare la vita degli altri.

Anche quest’anno l’Associazione Globus Onlus ha voluto celebrare questi eroi silenziosi con un evento speciale, un riconoscimento dedicato a chi fa la differenza nel sociale e nell’inclusione: il Premio Globus 2024.

Svoltosi sabato 14 dicembre 2024 con il patrocinio della Regione Basilicata, del Comune di Pisticci e del Centro Servizi Volontariato di Basilicata, nella domus dei padri Trinitari di Bernalda, il Premio Globus è alla sua dodicesima edizione.

Cuore del Premio è “Il filo d’Arianna” manufatto artistico realizzato dall’artista lucano Franco Carella appositamente per l’Associazione Globus.

Questo straordinario pezzo d’arte rappresenta il legame indissolubile tra chi offre supporto e chi affronta le sfide quotidiane, ricordandoci che insieme è possibile trovare la via anche nei labirinti più complessi della vita.

Il Premio Globus 2024 è stato conferito alla Dottoressa Laura Tosto presidente dal 2018 del Comitato regionale Basilicata di KOMEN Italia, per la prevenzione dei tumori del seno e la tutela della salute femminile.

Al fianco di tante donne e famiglie che lottano ogni giorno con coraggio, affrontando il percorso della cura e sostenendo la prevenzione, anche fra i più giovani è promotrice di numerose iniziative di informazione e sensibilizzazione realizzate sul territorio (le più importanti delle quali è la “Race for the cure”, la “Carovana della Prevenzione” e la sfilata “Bella come sei”).

L’impegno nel volontariato ha permesso alla dottoressa Tosto di dare valore alla dimensione del “tempo dedicato agli altri”, vivendolo come esperienza arricchente e stimolante, nella consapevolezza di come l’ascolto, la condivisione, i piccoli grandi gesti possano rappresentare la differenza nelle difficoltà che la vita può riservare.

Un coinvolgimento emotivo che permette di dare ma soprattutto di ricevere, coltivando legami umani profondi e significativi, ispirando al contempo altri ad unirsi e a fare la propria parte.

È stato assegnato anche un Premio speciale alla Comunicazione Globus 2024 a Donatella Pacelli, professore ordinario di Sociologia generale presso l’Università LUMSA di Roma, vicepresidente della Fondazione Alessandra Bisceglia Viva Ale e Presidente del Comitato Ministeriale “Media e minori” presso il Ministero dello Sviluppo Economico e autrice del volume “Le parole giuste. Giornalismo e comunicazione sociale: la responsabilità delle scelte”.

Il libro raccoglie le riflessioni condivise in occasione del conferimento del Premio giornalistico per la comunicazione sociale, dedicato alla giornalista lucana Alessandra Bisceglia e al suo impegno per la diffusione di una cultura della solidarietà e dell’integrazione.

Molto toccante il ricordo di Alessandra, presentato dalla mamma Raffaella Restaino, socio fondatore della Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale ETS, che ha ritirato il premio.

Oltre al premio principale, sono stati assegnati quattro Attestati di Valore Sociale a persone e organizzazioni che si sono particolarmente distinte nel mondo della disabilità. A Enzo Manicone per l’Associazione ‘Ritorno alla Vita’, A Lucia Dantona presidente A.ma.sa.m Associazione Materana per la Salute Mentale, a Carmela De Vivo presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap (FISH) Basilicata, a Giovanna Gentile presidente dell’associazione La Coccinella di Bernalda e istruttrice di nuoto.

Un riconoscimento particolare è stato dedicato alla figura fondamentale dell’associazionismo, quella del Volontario, in una realtà associativa straordinaria del nostro territorio: l’Associazione Oasi del Sorriso di clownterapia capitanata dal Cavaliere Giovanni Martinelli, che quest’anno ha festeggiato la visita numero 700 nel Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Presenti in sala, con i loro camici colorati, i palloncini e la chitarra, hanno allietato la serata con divertenti gag, le stesse che portano nelle corsie degli ospedali e nelle RSA, con le quali riescono a strappare sorrisi ai pazienti di tutte le età.

Grande commozione durante l’intervento dei fratelli di Roberto Scasciamacchia, seguito poi dalle toccanti parole del Sindaco di Bernalda, la dottoressa Francesca Matarazzo.

Il giovane bernaldese, affetto dalla sindrome di Duchenne, venuto a mancare nel febbraio scorso era molto attivo nella sua comunità per la quale si batteva e su Youtube. Globus gli conferisce attestato di valore sociale straordinario.

Sull’importanza delle Istituzioni a tutti i livelli nelle politiche sociali si sofferma il presidente dell’Anffas di Policoro, Giuseppe Tataranno, cui viene consegnata un Attestato di Merito e aggiunge che nonostante gli sforzi, molte barriere – fisiche, culturali e istituzionali – persistono. Le istituzioni, da parte loro, devono fare in modo che la disabilità sia al centro dell’agenda politica perché la mancanza di attenzione rischia di perpetuare discriminazioni e disuguaglianze.

Infine, sono state Presentate alcune attività fatte Globus Onlus nel corso del 2024, a cominciare dalla manifestazione “Il Maggiolino del Sorriso” tenutasi il 25 agosto scorso a Pisticci.

A bordo di un maggiolino cabrio, i ragazzi affetti dalla sindrome dello spettro autistico hanno potuto fare un giro panoramico gratuito alla scoperta delle bellezze del centro storico.

L’attività è stata supervisionata dalla Dott.ssa Giusy Rosano -Psicologa e Psicoterapeuta ed è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Pisticci, al quale va la gratitudine del Presidente di Globus Enzo Dell’Isola, che consegna un Attestato di merito all’Amministrazione Comunale per la vicinanza e l’attenzione dimostrata per le attività promosse dall’Associazione.

Ha ritirato il premio la Professoressa Dolores Troiano, assessore alle Politiche Sociali, che ha portato i saluti del Sindaco, il dottor Domenico Albano, e che ha avuto parole di encomio per Globus e di incoraggiamento per tutti coloro che svolgono attività di volontariato. L’assessore di Pisticci ha voluto sottolineare che “Il Premio Globus 2024 non è solo un evento, ma un’occasione per riflettere sul valore dell’inclusione, e per celebrare chi si impegna a costruire ponti e non muri: collaborare con le associazioni e le realtà del territorio è fondamentale per individuare le priorità e assicurare che nessuno rimanga indietro.”

Un’altra attività svolta da Globus presso la sala consiliare di Marconia del Comune di Pisticci è una formazione gratuita di 30 ore dal titolo “Autismo: procedure e tecniche dell’aba. 8° corso di formazione di mission Globus Onlus” a cura del CSV Basilicata tenuto dalla docente prof.ssa Caterina Gambetta.

Realizzata nel mese novembre di quest’anno, ha inteso fornire a genitori, operatori e insegnanti di sostegno una preparazione non solo teorica ma anche pratica, sulla presa in carico di persone con autismo, minori o adulti, con una particolare attenzione ai diversi contesti di vita.

Globus ha inteso ringraziare pubblicamente con la consegna attestato di merito il CSV Basilicata nella persona della d.ssa Milena Tarasco per aver fornito questa importante formazione.

Presenti in sala anche i corsisti che hanno ricevuto l’attestato di partecipazione.

Ha ritirato un attestato di ringraziamento anche il presidente della Pro Loco di Pisticci Beniamino Laurenza per il progetto Agro Archeo Trekking, un itinerario attraverso la storia e i prodotti del territorio italiano, accompagnati dalle Pro Loco Epli.

Progetto nazionale che coinvolge 14 Regioni, 56 comuni, 56 percorsi in tutta Italia, 6 parchi naturali nazionali, 18 parchi naturali regionali, 6 aree protette, 9 riserve naturali, 13 siti archeologici con il protagonismo attivo dei volontari delle Pro Loco ed enti del terzo settore affiliati all’Ente Pro Loco Italiane per promuovere: turismo, enogastronomia, sport, cultura, sostenibilità ambientale e sociale.

La tappa di Pisticci del 7 dicembre 2024 ha visto la presenza dell’associazione Globus Onlus con alcune famiglie e volontari, con partenza della Chiesa Madonna delle Grazie per proseguire nell’area naturale regionale dei Calanchi di Montalbano.

Infine, il presidente di Globus Enzo Dell’Isola ringrazia il direttore della Domus dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda il dott.Vito Campanale per aver messo a disposizione l’auditorium, i laboratori SCA di Marconia per la loro vicinanza storica, le volontarie Giulia, Paola e Maria che si sono improvvisate ottime presentatrici della serata in sostituzione del previsto presentatore Bruno Laurita che non è potuto essere presente e a cui va il ringraziamento di Globus per la sua immancabile disponibilità.

Il ringraziamento di Dell’Isola a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento: “è stato un momento di connessione, di speranza e di celebrazione per tutto ciò che rende la solidarietà un pilastro fondamentale della nostra società”.