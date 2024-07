Bernalda: ultimati gli interventi di regimazione delle acque in queste zone. Ecco le foto

In contrada Bufalara ultimati gli interventi di regimazione delle acque in zone rurali funzionali al sistema di soccorso in caso di emergenze.

Spiega l’amministrazione del Comune di Bernalda:

“La corretta regimazione delle acque eviterà fenomeni di tracimazioni e sversamenti con conseguente eliminazione/riduzione di fenomeni di erosione e di dilavamento delle coltri.

Ne consegue la riduzione del rischio di innesco di frane e smottamenti.

Le opere di mitigazione riguardano la pulizia dei canali di scolo che permetterà di mantenere inalterata la sezione utile degli stessi e l’utilizzo di materiali drenanti che non andranno ad ostacolare il naturale deflusso delle acque”.

Ecco le foto dei lavori.