Bernalda: tutto pronto per il giorno più lungo in onore di San Bernardino! Ecco quello che c’è da sapere per godere della festa

Una nota del Comune di Bernalda fa sapere:

“Ricordiamo a tutti coloro che in questa giornata di grande festa verranno a Bernalda, che potranno usufruire dei parcheggi in paese così come indicati nella mappa allegata.

Al fine di ridurre il traffico di autovetture circolanti per le vie cittadine in cerca di zone di sosta, sono state previste aree di parcheggio in zona PIP presso Via F.Panio e ex Data-Contact con SERVIZIO NAVETTA gratuito che osserverà il seguente orario:

dalle ore 17:30 del 23 agosto

alle ore 03:00 del 24 agosto

Punto di raccolta ex Data-Contact

Segnaliamo che la GUARDIA MEDICA è disponibile presso il Distretto Sanitario dalle ore 20:00 del 23 agosto alle ore 8:00 del 24 agosto.

Le ambulanze sono collocate presso:

– Piazza Plebiscito

– Via Cairoli

– Viale della Resistenza

I bagni chimici sono collocati come segue:

N.3 wc Via Torraca (nei pressi di poste italiane)

N.2 wc Via Redi (nei pressi della Chiesa Madre)

N.2 wc Via Savonarola (nei pressi del Palacampagna)

N.4 wc 1 Via La Pira (nei pressi della Chiesa di San Donato)

Presso ogni postazione è stato collocato un bagno per diversamente abili.

Segnaliamo a tutti i pubblici esercizi, ai commercianti, agli esercizi di vendita al dettaglio, ai laboratori, ai distributori automatici e ai numerosissimi consumatori che, con ordinanza n. 89 del 12 agosto 2023, dal 20 a tutto il 25 agosto, é fatto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie/bicchieri di vetro e lattine.

É vietato altresì somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori di 16 anni e a chiunque appaia affetto da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichiche.

L’inosservanza delle predette disposizioni é punita ai sensi dell’art. 689 del Codice Penale.

Invitiamo i gentili ospiti e tutti i cittadini al rispetto delle norme relative al codice della strada e delle indicazioni fornite dagli agenti di Polizia Locale e dal personale di Protezione Civile.

L’Amministrazione Comunale vi augura un bellissimo 23 Agosto.

EVVIVA SAN BERNARDINO”.