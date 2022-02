Bernalda: solidarietà a pacchi per sostenere le persone in difficoltà! Ecco i dettagli

L’amministrazione comunale di Bernalda (MT) ha ricevuto, ieri pomeriggio, il Direttore della federazione provinciale Coldiretti di Matera, Pietro Greco, e i rappresentanti di Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, promotori dell’iniziativa dei pacchi solidali che vede la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese.

I migliori prodotti del Made in Italy a Km zero per tutti gli italiani che stanno vivendo un momento difficile a causa della crisi economica in atto in tutto il Paese.

Come precisa il Primo cittadino:

“Con questo spirito Coldiretti e Campagna Amica hanno avviato anche in questo inizio d’anno, come anche nel 2020 e 2021, la distribuzione di pacchi regalo contenenti quanto di meglio gli agricoltori di Coldiretti e Campagna Amica ogni giorno producono.

Questa importante iniziativa di carattere sociale, a supporto dei più bisognosi, darà la possibilità alle famiglie in difficoltà economica presenti sul nostro territorio di ricevere un piccolo ma concreto aiuto, facendo sentire loro la vicinanza del mondo agricolo, da sempre sensibile verso tali problematiche di natura sociale”.

