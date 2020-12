Bernalda: “Scatole Scalda Cuore” alle persone in difficoltà, ma serve l’aiuto dei cittadini! Ecco come contribuire

L’Amministrazione Comunale di Bernalda (MT), in collaborazione con la Croce Rossa, presenta l’iniziativa di solidarietà “Scatole Scalda Cuore”:

“I cittadini che volessero donare qualcosa ai più bisognosi, in questo Natale complicato, non devono far altro che riempire una scatola con alcuni o tutti questi oggetti:

1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappello, plaid), ovviamente nuovi o mai usati, perfettamente puliti;

1 cosa dolce (scatola biscotti, cioccolatini, etc), sempre in ottimo stato di conservazione;

1 coccola per il corpo (shampoo, crema corpo, trucchi) in confezione integra;

1 passatempo (rivista, libro, enigmistica, colori, giocattolo) nuovo;

1 biglietto gentile.

Perché le parole buone, si sa, valgono più degli oggetti.

Si raccomanda a chi confeziona la scatola di attenersi alle norme igieniche anti Covid e preferibilmente di specificare a chi è indirizzata (adulto uomo/donna, bambino/bambina).

Le scatole possono essere consegnate, nel pomeriggio, presso la sezione della CRI di Bernalda c/o Palacampagna.

La distribuzione avverrà, presso la stessa sede, nei giorni 19 e 20 (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 19:00)”.

